Akılalmaz cinayet! Önce karısını, sonra kendisini öldürdü! Giresun'un Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde yaşayan Murat Çetin, henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten eşi Şennur Çetin'e tabanca ile ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan kadın hayatını kaybederken, cani koca kendini de vurdu.

Giresun'un Eynesil ilçesinde bulunan, Gümüşçay Mahallesi'nde yaşayan Murat Çetin, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen 43 yaşındaki eşi Şennur Çetin'e tabanca ile ateş etti. 46 yaşındaki Murat Çetin ardından kendini vurdu. KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ! Sokakta silah seslerinin yankılanmasıyla komşular durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.