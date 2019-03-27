Akılalmaz kaza! Ayağını makineye kaptırdı

Olay, Geyve Eşme Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait bahçede çalışan Semih Yıldırım çapa makinesi ile çalıştığı sırada bir anlık dalgınlık sonucu ayağını makineye kaptırdı. Ayağı makineye sıkışan Semih Yıldırım'ı görenler sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekibi, Semih Yıldırım'ın sağ ayağını çapa makinesinden kurtardı. Semih Yıldırım kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.