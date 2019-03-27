Akılalmaz kaza! Ayağını makineye kaptırdı
Sakarya'nın Geyve Eşme Mahallesi'nde Semih Yıldırım, bahçede çalışırken dalgınlıkla çapa makinasına ayağını kaptırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi Semih Yıldırım'ın ayağını makinadan çıkarırken talihsiz adam hastaneye kaldırıldı.
Olay, Geyve Eşme Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait bahçede çalışan Semih Yıldırım çapa makinesi ile çalıştığı sırada bir anlık dalgınlık sonucu ayağını makineye kaptırdı. Ayağı makineye sıkışan Semih Yıldırım'ı görenler sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekibi, Semih Yıldırım'ın sağ ayağını çapa makinesinden kurtardı. Semih Yıldırım kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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