Akılalmaz olay! Karantinada olması gereken adam, arkadaş ziyaretine giderken yakalandı

Olay, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde gerçekleşti. Tacettinveli Mahallesi'nde koronavirüs denetimlerini yapan polis ekipleri, R.K'nin izolasyonda olması gerekirken bir aparta kayıt yaptırmak istediği bilgisini aldı.

30 yaşındaki R.K'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, koronavirüs test sonucu pozitif çıkan bir hastayla temaslı olduğu ve karantinasının son gününde dışarı çıktığı tespit edildi.

APARTTA KALAN ARKADAŞININ YANINA ZİYARETE GİTMEK İÇİN DIŞARI ÇIKTI

Polislere apartta kalan arkadaşının yanına ziyarete gitmek için dışarı çıktığını belirten genç, çağrılan ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu yurduna götürüldü.