Akılalmaz olay! Küçük kızın kulağından 2 santimetre uzunluğunda hamam böceği çıktı

Çin'in güneydoğusundaki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen şehrinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Küçük bir kız çocuğunun kulağına öğleden sonra uykusu sırasında hamam böceği kaçtı. Küçük kız, kulağında karıncalanma hissedince annesinin yanına gitti. Kızının kulağına hamam böceği kaçtığını fark eden anne paniğe kapıldı.

KÜÇÜK KIZIN KULAĞINDAN İKİ SANTİMETRE UZUNLUĞUNDA HAMAM BÖCEĞİ ÇIKTI

Yerel basında yer alan habere göre; tedirgin olan anne, böceği çıkarmaya uğraşmadan 6 yaşındaki küçük kızını hastaneye götürdü.

Otoskopla bakan, kulak, burun, boğaz doktoru iki santimetre uzunluğundaki bir hamam böceğinin kızın kulak zarına doğru ilerlediğini gördü. Doktor, böceği öldürmek için kızın kulağına solüsyon döktü. Böcek, küçük kızın kulak kanalından güvenli bir şekilde çıkarıldı.