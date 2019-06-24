Akılalmaz olay! Suda çırpınan gencin yakınları şaka yaptığını sandı

Olay, saat 14.30 sıralarında Sarıabalı Mahallesi Şahin Tepesi’ndeki Köprüçayı Irmağı kenarında bulunan Serik Belediyesi’ne ait piknik alanında gerçekleşti.

ŞAKA YAPTIĞINI SANDILAR!

Deniztepesi Mahallesi’nde oturan Karaşahin ailesi, piknik yapmak için bölgeye gitti ve Tayfun Karaşahin burada ırmağa girdi. Bir süre sonra Tayfun, suda çırpınmaya başladı. Ailesi ve çevredekiler Tayfun’un önce şaka yaptığını sandı. Kısa sürede durumun ciddi olduğunu anlayan yakınları ve çevredekiler, Tayfun’u kurtarmak için suya atladı anca çocuk bir anda gözden kayboldu.

OLAY YERİNE JANDARMA VE SAĞLIK EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ile İnsani Yardım Arama Kurtarma (İYAK) ekipleri tarafından bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Kaymakam Haluk Şimşek ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Ece de takip ettiği aramada, yaklaşık 2 saatin sonunda Tayfun’un suya girdiği noktanın yaklaşık 100 metre ilerisinde cansız bedenine ulaşıldı.

Tayfun Karaşahin’in yakınları, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Tayfun Karaşahin’in cansız bedeni Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu.