Akıllar durgun veren olay! İETT otobüsün önünü kesti, hem şoföre hem de yolculara dehşeti yaşattı

Beyoğlu'nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İETT otobüsünün içerisindeki bir kadınla konuşmak isteyen şahıs, otobüsün önünü keserek otobüsteki diğer yolcu ve şoföre dehşeti yaşattı.

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Akıllar durgun veren olay! İETT otobüsün önünü kesti, hem şoföre hem de yolculara dehşeti yaşattı

Dehşet verici olay, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu'nda gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, 54 HS sefer numaralı İETT otobüsünde bulunan bir kadın ile telefonda başka bir şahıs tartıştıktan kısa süre sonra otobüsün yanına yaklaşan bir otomobil bir müddet otobüsün çevresinde ilerledikten sonra önünü kesti.

Otomobil ile İETT otobüsünün önünü kesen şahıs duran trafiğe de aldırış etmeden aracından inerek kapıların açılmasını istedi. Kapıları açan şoför eline telefonunu aldığı esnada şahıs şoförün elinden telefonu aldı. Kısa süren tartışmanın ardından otobüste seyahat halinde olan bebek arabalı bir kadını otobüsten indiren şahıs kendi otomobiline bindirdi.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yaşananlar anbean cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Otobüsten inen bebek arabalı kadın önce bebek arabasını aracın arka koltuğuna koydu daha sonra kendisi araca bindi. Şahıs daha sonra otobüsün önünden çekildi. Bir müddet olay yerinde bekleyen İETT otobüsü daha sonra sefere devam etti. Kimsenin ne olduğunu anlamadığı olay cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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