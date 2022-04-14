Akım Trafosu ne demek, TDK'ya göre Akım Trafosu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akım trafosu ne demek? Akım trafosu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akım trafosu kelimesi. Peki akım trafosu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akım trafosu nedir, akım trafosu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKIM TRAFOSU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akım trafosu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akım trafosu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akımı belli bir oran içinde değiştirip yüksek gerilim devresinden yalıtım altında koruyan ve ölçü devrelerine veren araç

