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  3. Akıma kapılan traktör sürücüsü feci şekilde can verdi

Akıma kapılan traktör sürücüsü feci şekilde can verdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen olayda, hasat yaptığı sırada tarlaya sarkan yüksek gerilim hattını görmeyen 48 yaşındaki Erhan Taşar, elektrik çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Akıma kapılan traktör sürücüsü feci şekilde can verdi

Gaziantep'te İslahiye ilçesinde, yer fıstığı hasadı sırasında, tarlanın üzerinden sarkan yüksek gerilim hattını fark etmeyerek, altından geçen Erhan Taşar (48), akıma kapılıp, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam, Elbistanhöyüğü Mahallesi kırsalındaki yer fıstığı tarlasında meydana geldi. Yer fıstığı hasadı için Osmaniye'den gelen Erhan Taşar, traktöre takılı patoz makinesi ile A.Y.'ye ait tarlada çalışmaya başladı. Hasat sırasında tarlanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattı kablolarının sarktığını fark etmeyerek, altından geçen Taşar, akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Taşar'ı ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan ve sağlık durumu kritik olan Taşar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erhan Taşar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Akıma kapılan traktör sürücüsü feci şekilde can verdiAkıma kapılan traktör sürücüsü feci şekilde can verdi

Berna Akkaya
Editör


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