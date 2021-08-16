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Akıman isminin anlamı nedir, Akıman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Akıman isminin anlamı; Cömert, eli açık kimse demektir. Bu içeriğimizde Akıman isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Akıman isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Akıman isminin anlamı nedir, Akıman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Akıman isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Akıman ismi ne demek, Akıman ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Akıman isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Akıman İsminin anlamı nedir? TDK Akıman anlamı:

Akıman isminin anlamı TDK'de bulunmamaktadır.

Akıman İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Akıman ismi geçmemektedir.

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Akıman isminin kökeni:

Akıman ismi Farsça ve Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Akıman ismini kullanan 1 kişi bulunmaktadır.

Akıman isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Akıman isminin rengi:

Kehribar

Akıman ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

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Akıman isminin Harf Analizi Nedir ?

Akıman ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

K : Kariyerli

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

Akıman isminin Numerolojisi Kaçtır?

Akıman ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1

K: 14

I: 11

M: 16

A: 1

N: 17

= 60 Akıman İsminin Numeroloji Toplamı 60’dir.

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Akıman isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Akıman ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Akıman isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1K: 2I: 9M: 4A: 1N: 5 = 22

2 2 = 4 Kader sayısıdır

Akıman isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısında da oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek  için elinden geleni yapar.  Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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