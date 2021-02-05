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  3. Akıncı dizisini Kemal'i Erkan Bektaş By-Pass oldu

Akıncı dizisini Kemal'i Erkan Bektaş By-Pass oldu

Akıncı dizisinde Komiser Kemal karakterine hayat veren ünlü oyuncu Erkan Bektaş, göğsünde hissettiği ağrı nedeniyle hastaneye başvurdu. Kalp damarlarında tıkanıklık olduğu teşhisi koyulan oyuncu, By-Pass oldu.

Akıncı dizisini Kemal'i Erkan Bektaş By-Pass oldu

Göğsündeki ağrı şikayetiyle hastaneye kaldırılan oyuncu Erkan Bektaş By-Pass tedavisi oldu.Ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin doktoru açıklamada bulundu.

"SAĞLIK DURUMU İYİ, SETLERE GERİ DÖNEBİLECEK"

Geçirdiği operasyon sonrası Erkan Bektaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Akıncı dizisinde Komiser Kemal karakteriyle ekranlara gelen ve bugüne kadar birçok tiyatro sinema ve dizide oynayan Bektaş, göğsünde hissettiği ağrı nedeni ile doktora başvurdu.

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Bektaş, ardından Şişli Kolan Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ergün Demirsoy tarafından Minimal invazive Bypass ameliyat tekniği ile ameliyat edildi.  Başarılı geçen ameliyat sonrasında Erkan Bektaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa sürede Akıncı setine döneceği öğrenildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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