Akıncı TİHA açılımı nedir? Akıncı TİHA özellikleri nelerdir? Fiyatı nedir? Kaç adet üretilecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılanlar arsına girdi. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

AKINCI TİHA AÇILIM NEDİR?

BAYKAR Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'nde geliştirilen ve Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip bir insansız hava aracı olan Akıncı TİHA'nın açılımı Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'dır.

AKINCI TİHA’NIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

40,000 Feet Uçuş İrtifasına sahip olan Akıncı TİHA'nın havada 24 saat kalış süresi bulunmaktadır. Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS sitemlerine sahip olan araçta tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant) bulunmaktadır. Akıncı TİHA'da yer sistemlerine bağımlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış özelliği ve GPS bağımlılığı olmaksızın dahili sensör füzyonu ile seyrüsefer özelliklerine de yer verilmiştir.

Tam otomatik seyir ve rota takibi özelliğiyle ilgi odağı haline gelen insansız hava aracının seyir maksimum hızı 130 - 195 Knots olup operasyonel, maksimum irtifa 30.000 feet - 40,000 feet arasındadır. Faydalı yük kapasitesi 1.350 kg olmakla beraber 1 knots saat başına 1.852 km dir.

AKINCI TİHA’NIN FİYATI NEDİR?

Akıncı TİHA'nın fiyatı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmamaktadır.

AKINCI TİHA KAÇ ADET ÜRETİLECEK?

Selçuk Bayraktar, AKINCI’nın seri imalat sürecinin devam ettiğini belirtirken bugüne kadar 9 adet AKINCI TİHA üretildiğini ancak bunların hepsinin seri üretime giren araçlar olmadığını belirtti. Bu araçların bir kısmı prototip. Prototip olarak bugüne kadar üretilen AKINCI TİHA’ların sayısının üç adet olduğunu biliyoruz. Son üretilen AKINCI prototipinin kuyruk numarası PT-3 idi.

Bayraktar, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda 5’inci seri üretim AKINCI TİHA’nın seri üretim hattından indiğini vurguladı. Ayda 1 veya 2 adet AKINCI TİHA üretme kapasitesine sahip olduklarını kaydeden Bayraktar, seri üretim hattının hızlandırılabileceğini de ekledi. AKINCI TİHA’da seri üretimlerin sayısı 6, 7, 8, 9… olarak ilerleyecek.

Selçuk Bayraktar’ın açıklamaları esas alındığında dünkü törende yer alan 6 adet AKINCI’dan 4 tanesinin seri üretim araçlar ve kuvvetlere teslim edilebilecek halde oldukları düşünülürse dünkü törende teslim edilen AKINCI TİHA sayısının 4 adet olduğu değerlendirilebilir.

Tüm bu uçakları topladığımızda ise toplam üretilen AKINCI TİHA sayısı 8 adet (PT-1, PT-2, PT-3, S-1, S-2, S-3, S-4, S-5) olarak gözüküyor fakat Selçuk Bayraktar toplamda 9 adet AKINCI üretildiğini belirtiyor. Bu noktada 6’ncı AKINCI’nın da üretiminin sona erdiği veya 4’üncü bir AKINCI prototipinin olduğu değerlendirmesi yapılabilir. Kesin bir çıkarım yapmak henüz mümkün değil.