Akındırık ne demek, TDK'ya göre Akındırık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akındırık ne demek? Akındırık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akındırık kelimesi. Peki akındırık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akındırık nedir, akındırık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKINDIRIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akındırık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akındırık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Reçine, çam sakızı, akma

