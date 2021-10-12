Akıntı Çağanozu ne demek, TDK'ya göre Akıntı Çağanozu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akıntı çağanozu ne demek? Akıntı çağanozu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akıntı çağanozu kelimesi. Peki akıntı çağanozu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akıntı çağanozu nedir, akıntı çağanozu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKINTI ÇAĞANOZU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akıntı çağanozu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akıntı çağanozu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akıntıya kapılmış yengeç

- Vücudunda göze çarpacak bir çarpıklık bulunan kimse

