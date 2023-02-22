Akintunde Azeez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akintunde Azeez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akintunde Azeez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Akintunde Azeez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Akintunde Azeez 10 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Akintunde Azeez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına - tarihinde katılmıştır. Akintunde Azeez'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Akintunde Azeez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Akintunde Azeez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Akintunde Azeez şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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