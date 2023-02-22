Akintunde Bala Oloyade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akintunde Bala Oloyade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akintunde Bala Oloyade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Akintunde Bala Oloyade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Akintunde Bala Oloyade 28 Haziran 1999 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Akintunde Bala Oloyade Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BADIG yapmaktadır. Akintunde Bala Oloyade, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Akintunde Bala Oloyade'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Akintunde Bala Oloyade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Akintunde Bala Oloyade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
7 Kasım 2019 yılında Kwara United
2 Mart 2020 yılında MFM FC
30 Ocak 2021 yılında Prince Kazeem
16 Eylül 2021 yılında Enugu Rangers
30 Haziran 2022 yılında Prince Kazeem
7 Ocak 2023 yılında Shooting Stars
Akintunde Bala Oloyade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Akintunde Bala Oloyade şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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