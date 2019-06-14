Akit TV Haber Müdürü Murat Alan'a şok! Darp edildi

TSK komuta kademesine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, Gaziosmanpaşa Sarıgöl'de sopalı 4 kişi tarafından saldırıya uğradı.

Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, aldığı darbelerle yaralanırken sopalı 4 saldırgan kaçtı.

SALDIRGAN KİŞİLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Türk askerine Akit TV yayından “eşek” diyerek hakaret eden Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ın dövdüğü belirlenen 4 kişiden 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü müdürlüğü ekipleri olay sonrası yaptıkları çalışmada 4 saldırganın kimliğini tespit etti.

Aranmaya başlanan 4 kişiden S.A. ve B.C. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Diğer 2 kişinin yakalanması için çalışmalar yapılıyor.

HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV Haber Müdürü Murat Alan hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesine yönelik ifadeleriyle ilgili soruşturma başlatmıştı. Soruşturma dosyası, yetkisizlik kararı verilerek, İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.