Akit TV'deki oruç ama önerisi şaşırttı: Kişi orucunu hanımıyla açabilir

Akit TV yayınına katılan Dünya Hafızlık Eğitim Derneği Başkanı Mesut Özdemir'in oruç açmayla ilgili söylediği sözler şaşırttı.

İnanan Genç isimli programa konuk olan Mesut Özdemir, oruç açma önerisi olarak "Bak söyleyeyim sana; belki çok tuhafınıza gidecek. İnsanı orucunu bozacak herhangi bir şeyle de orucunu açabilir. Bir insan gerçekten hanımını çok özlemiş, dayanamamış, iftara kadar beklemiş orucu hanımıyla açabilir." dedi.

Özdemir'in sözlerinin tepki çekmesi üzerine 28 Nisan'da yayınlanan programın sosyal medya hesaplarından kaldırıldığı görüldü.