Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Akkise Köyü'nde bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Köy halkının jandarma'ya yaptığı ihbarda evinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Z.K.'dan bir süredir haber alınamadığı bildirildi. Yapılan ihbar üzerine yaşlı kadının yaşadığı eve gelen Jandarma ekipleri, evde yaptığı araştırma sonucunda yaşlı kadın evinin tuvaletinde yatar vaziyette ölü buldu. Olay Yeri İncelemesinin ardından yaşlı kadının cesedi otopsi için Kargı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.