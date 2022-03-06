Akkorlaşma ne demek, TDK'ya göre Akkorlaşma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akkorlaşma ne demek? Akkorlaşma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akkorlaşma kelimesi. Peki akkorlaşma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akkorlaşma nedir, akkorlaşma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKKORLAŞMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akkorlaşma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akkorlaşma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akkorlaşmak durumu

