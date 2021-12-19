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Aklıevvellik ne demek, TDK'ya göre Aklıevvellik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Aklıevvellik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Aklıevvellik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Aklıevvellik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Aklıevvellik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Aklıevvellik ne demek, TDK'ya göre Aklıevvellik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aklıevvellik ne demek? Aklıevvellik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aklıevvellik kelimesi. Peki aklıevvellik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aklıevvellik nedir, aklıevvellik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AKLIEVVELLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aklıevvellik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre aklıevvellik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aklıevvel olma durumu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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