Akliye ne demek, TDK'ya göre Akliye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akliye ne demek? Akliye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akliye kelimesi. Peki akliye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akliye nedir, akliye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKLİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akliye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Akliye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre akliye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akıl hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu

- Akıl hastalıkları ile ilgili hastane bölümü

- Akılcılık



AKLİYE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Akliye hekimi.

