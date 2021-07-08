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Akman isminin anlamı nedir, Akman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Akman ismi; temiz, beyaz, güzel insan anlamına gelmektedir. Bu içeriğimizde Akman isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Akman isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Akman isminin anlamı nedir, Akman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Akman isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Akman ismi ne demek, Akman ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Akman isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Akman İsminin anlamı nedir? TDK Akman anlamı:

Akman ismi TDK'da bozulmamış, saf, temiz anlamında tanımlanmaktadır.

Akman İsmi Kuranda geçiyor mu?

Akman ismi Kuran'da geçmemektedir.

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Akman isminin kökeni:

Akman ismi Farsça-Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 214 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Akman isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Akman isminin rengi:

Sarı

Akman ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Akman isminin Harf Analizi Nedir ?

Akman ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A: Öncü, lider, mantıklı

K: Kariyerli

M: Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A: Öncü, lider, mantıklı

N: Sağduyulu, utangaç

Akman isminin Numerolojisi Kaçtır?

Akman ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1

K: 14

M: 16

A: 1

N: 17

= 49 Akman İsminin Numeroloji Toplamı 49’dir.

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Akman isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Akman ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Akman isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1K: 2M: 4A: 1N: 5 = 13

1 3= 4Kader sayısıdır

Akman isminin 4kader sayısına göre kişilik özellikleri

4– Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısında da oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek  için elinden geleni yapar.  Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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