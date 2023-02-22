Akombo Ukeyima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akombo Ukeyima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Akombo Ukeyima kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Akombo Ukeyima ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Akombo Ukeyima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akombo Ukeyima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Akombo Ukeyima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akombo Ukeyima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akombo Ukeyima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akombo Ukeyima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akombo Ukeyima 25 Kasım 1987 tarihinde Mokwa şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akombo Ukeyima Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Akombo Ukeyima, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına - tarihinde katılmıştır. Akombo Ukeyima'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Akombo Ukeyima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akombo Ukeyima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Akombo Ukeyima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akombo Ukeyima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında GIF Sundsvall

1 Ağustos 2008 yılında IFK Mariehamn

31 Aralık 2008 yılında GIF Sundsvall

1 Ocak 2010 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2011 yılında Sunshine Stars

1 Ocak 2013 yılında Enyimba Aba

11 Şubat 2014 yılında Lobi Stars

1 Ocak 2015 yılında Shooting Stars

Akombo Ukeyima kimdir

Akombo Ukeyima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akombo Ukeyima şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Akombo Ukeyima nereli

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