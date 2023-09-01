AKOM'dan çok kritik İstanbul uyarısı! Saat verildi

Aylardır mevsim normallerinin üzerine seyreden hava sıcaklıkları son günlerde düşüş göstermiş Marmara bölgesinde bu gün yağmur yağacağı Metoroloji tarafından açıklanmıştı. AKOM son dakika olarak duyurduğu haberde İstanbul için saat vererek aşırı yağmur uyarısında bulundu.

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AKOM'dan çok kritik İstanbul uyarısı! Saat verildi

Son dakika haberi: Kavurucu sıcaklıklar yerini yağışa bırakıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, İstanbul'da gün içerisinde sıcaklıkların 29 derece civarında seyredeceği, gökyüzünün de parçalı bulutlu olacağı kaydedildi.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Kentte, hafta sonu özellikle sabah saatlerinde kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanabileceği aktarılan açıklamada, sıcaklıkların gelecek hafta 28 ila 30 derece aralığında, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sıcaklıkların 15 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında ya da 2 ila 4 derece üzerinde olacağının öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

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