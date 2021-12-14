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Akompanyatör ne demek, TDK'ya göre Akompanyatör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Akompanyatör kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Akompanyatör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Akompanyatör nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Akompanyatör kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Akompanyatör ne demek, TDK'ya göre Akompanyatör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akompanyatör ne demek? Akompanyatör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akompanyatör kelimesi. Peki akompanyatör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akompanyatör nedir, akompanyatör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AKOMPANYATÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akompanyatör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Akompanyatör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre akompanyatör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir parça çalındığı zaman ses veya bir aletle ona eşlik eden kimse

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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