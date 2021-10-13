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Akort ne demek, TDK'ya göre Akort kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Akort kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Akort ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Akort nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Akort kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Akort ne demek, TDK'ya göre Akort kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akort ne demek? Akort TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akort kelimesi. Peki akort ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akort nedir, akort kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AKORT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akort kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Akort kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre akort kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir çalgıda doğru ses vermesi için yapılan ayar, düzen
- Armoniyi sağlayan seslerin birleşmesi
- Uyum, uyumluluk

AKORT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- akort etmek

AKORT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- akordu bozuk

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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