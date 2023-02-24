Akos Debreceni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akos Debreceni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akos Debreceni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akos Debreceni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akos Debreceni 24 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akos Debreceni Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Footballers Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Siófok futbol takımında oynamaktadır. BFC Siófok takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Akos Debreceni'nin BFC Siófok ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Akos Debreceni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akos Debreceni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Akos Debreceni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akos Debreceni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Paksi FC U17

1 Temmuz 2020 yılında Paksi FC II

1 Temmuz 2020 yılında Paksi FC

3 Ocak 2022 yılında Szeged

30 Haziran 2022 yılında Paksi FC

8 Temmuz 2022 yılında BFC Siófok

30 Haziran 2023 yılında Paksi FC

Akos Debreceni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akos Debreceni şuan BFC Siófok takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Akos Debreceni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dunaszentgyörgyi SE (-2011)

Macaristan U21 takımında 3 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 3 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.