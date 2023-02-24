Akos Siger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akos Siger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Akos Siger kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Akos Siger ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Akos Siger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akos Siger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Akos Siger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akos Siger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akos Siger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akos Siger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akos Siger 8 Temmuz 1995 tarihinde Hajduböszörmény şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akos Siger Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFAgency yapmaktadır. Akos Siger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyíregyháza Spartacus futbol takımında oynamaktadır. Nyíregyháza Spartacus takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Akos Siger'nin Nyíregyháza Spartacus ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Akos Siger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akos Siger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Akos Siger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akos Siger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Hajdúböszörmény TE U19

1 Ocak 2013 yılında Hajdúböszörmény

1 Ağustos 2014 yılında Balmazújváros

1 Temmuz 2015 yılında FC Tiszaújváros

31 Aralık 2015 yılında Balmazújváros

9 Şubat 2016 yılında Hajdúböszörmény

5 Ağustos 2016 yılında Kazincbarcika

27 Temmuz 2018 yılında Cegléd

17 Ağustos 2019 yılında Balmazújváros

5 Eylül 2019 yılında Debreceni EAC

21 Temmuz 2021 yılında Nyíregyháza

Akos Siger kimdir

Akos Siger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akos Siger şuan Nyíregyháza Spartacus takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Téglási VSE (-2007)

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Akos Siger nereli

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