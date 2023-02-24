Akos Szarka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akos Szarka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akos Szarka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akos Szarka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akos Szarka 24 Kasım 1990 tarihinde Dunajská Streda şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akos Szarka Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HMP Sport MGMT yapmaktadır. Akos Szarka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ajka futbol takımında oynamaktadır. FC Ajka takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Akos Szarka'nin FC Ajka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Akos Szarka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/akosszarka/

Akos Szarka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akos Szarka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Akos Szarka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akos Szarka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Petrzalka

31 Aralık 2010 yılında Slo. Bratislava

1 Temmuz 2013 yılında Dunajska Streda

30 Haziran 2014 yılında Slo. Bratislava

28 Ağustos 2014 yılında Dunajska Streda

9 Şubat 2017 yılında Diósgyőr

27 Temmuz 2018 yılında Gyirmót FC

7 Şubat 2020 yılında Suwon FC

22 Temmuz 2020 yılında Kaposvár

1 Temmuz 2021 yılında FC Ajka

Akos Szarka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akos Szarka şuan FC Ajka takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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