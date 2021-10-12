Akpınar ne demek, TDK'ya göre Akpınar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akpınar ne demek? Akpınar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Akpınar kelimesi. Peki Akpınar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Akpınar nedir, Akpınar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKPINAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akpınar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Akpınar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kırşehir iline bağlı ilçelerden biri

