Akpo Godwin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akpo Godwin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akpo Godwin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Akpo Godwin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Akpo Godwin 29 Kasım 1999 tarihinde Zagnanado şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Benin,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Akpo Efeneja Godwin şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Akpo Godwin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Akpo Godwin, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına 11 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Akpo Godwin'nin Gombe United FC ile sözleşmesi 11 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.
Akpo Godwin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Akpo Godwin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında JS Agonlin
6 Ekim 2021 yılında Wikki Tourists
11 Ekim 2022 yılında Gombe United
Akpo Godwin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Akpo Godwin şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.