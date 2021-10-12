Akreditif ne demek, TDK'ya göre Akreditif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akreditif ne demek? Akreditif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akreditif kelimesi. Peki akreditif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akreditif nedir, akreditif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKREDİTİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akreditif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Akreditif kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre akreditif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Güven yazısı

- Kredi mektubu



AKREDİTİF CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Akreditifi açtırmadan ithal edilecek malı karşılık olarak gösterme olanağı yok.

