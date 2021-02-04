Akrep 9. bölüm full izle | Akrep son bölüm izle Star Youtube

Başrollerinde Demet Akbağ ve Evrim Alasya yer aldığı dram türündeki Akrep dizisine ilgi büyük. Sevilen dizi 9. yeni bölümüyle 4 Şubat 2021'de saat 20.00'da Star TV ekranlarında yayımlanacak. İşte Star TV Akrep dizisi 9. yeni bölüm canlı izleme linki ve son bölüm tekrar Youtube linki haberimizde...

AKREP 9. YENİ BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ VE 8. BÖLÜM TEKRAR LİNKİ

Akrep, 1441 Productions yapım imzalı, yönetmenliğini Gökçen Usta'nın yaptığı, senaryosu Erkan Birgören tarafından kaleme alınan Türk yapımı Akrep dizisinin 9. bölümünü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

AKREP 9.BÖLÜM FULL İZLE (STAR TV)

8. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dizinin geçtiğimiz hafta ekrana gelen ve çok konuşulan yedinci bölümüne Ferda ve Perihan’ın yüzleşmesi damga vurmuş; Fikret’in cinayetin gizli tanığına ulaşıp konuşturması herkesi şok etmişti.

Sekizinci bölümde köşeye sıkışan Ferda, şeytani planını uygulamaya koyuyor. Annesi Perihan tarafından Berna’nın öldüğü geceyle ilgili sorgulanan Ferda, şimşekleri Fikret’in üzerine çekmek için zekice bir hamle yapacak. Fikret, cinayet gecesiyle ilgili delil bulmak için çalışırken, İpek’in kalp ameliyatı, ailenin sorunlarını bir kenara bırakıp bir araya gelmesine vesile olacak.

Karısının katilinin sevgilisi olduğu gerçeğiyle yüzleşen Fikret ne yapacak?

Ferda cinayetle ilgili üzerinde toplanan şüpheleri dağıtabilecek mi?

Perihan, kızının ölümüyle ilgili gerçeğe ulaşabilecek mi? İpek’in ameliyatı başarılı geçecek mi?