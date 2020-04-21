Akrep Burcu Özellikleri | Kadını, erkeği, aşk, iş, sağlık hayatı, sevdikleri...

Burçların insan hayatına etkileri olduğu tüm dünyada bilinen bir durum... Peki 12 burçlar arasında sekizinci sırayı alan Akrep burcunun insan yaşamına ne gibi etkileri var? Bu burcun genel özellikleri neler? Bu burçtan olan kişiler çevreye nasıl bir tutum ve davranış sergiliyor? İşte bu soruların tüm cevaplarını ve Akrep Burcu ile ilgili tüm bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz.

AKREP BURCU ÖZELLİKLERİ

AKREP BURCU GRUBU

Su grubundan olan Akrep burçları, türünde sabitlik özelliğini bulundurmaktadır.

AKREP BURCU YÖNETİCİ GEZEGENİ

Mars, Plüton

AKREP BURCU RENGİ

Canlı kırmızı, siyah

AKREP BURCU UĞURLU TAŞI

Opal, Lal

AKREP BURCU UĞURLU SAYISI

9

AKREP BURCUNUN ŞANSLI GÜNÜ

Salı

AKREP BURCUNUN ANLAŞTIĞI BURÇLAR

Yengeç, Balık, Boğa

AKREP BURCUNUN ANLAŞAMADIĞI BURÇLAR

Kova, Aslan, Başak

AKREP BURCUNUN SEVDİĞİ ŞEHİRLER

Washington, New Orleans, Liverpool

AKREP BURCUNUN METALİ

Çelik, demir

AKREP BURCUNUN ÇİÇEKLERİ

Kırmızı karanfil, kırmızı gül, ateş çiçeği

AKREP BURCUNUN AĞAÇLARI

Ardış, kara çam, selvi

AKREP BURCUNU TANIMLAYAN SÖZ

'Kendimi arzuladıklarımda arıyorum'

AKREP BURCUNUN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Hayatı tutkuyla yaşayan Akrepler, mücadeleci ve güçlü kişilerdir. Yaşamlarında pes etmeye yer yoktur. Bir yolunu bulup küllerinden yeniden doğarlar. Herkesin söylediğine inanmaz, kendi bildiklerini okurlar. Hırsları ve güçlü yapısı gözlerinden okunur. Ukala, kendini beğenmiş insanları fazla sevmezler. Çevresinde güvenilir olarak bilinen Akrep burcundaki kişiler, çalışmalarını daima sabır ve özenle yaparlar. Cinsellik de yaşamlarında büyük bir öneme sahiptir.

AKREP BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Fiziksel yapı olarak çoğu zaman değişkenlik gösteren Akreplerin boyları uzun veya orta olabilir. Düzgün bir bedene sahip Akreplerin saçları koyu renkli ve dalgalı bazen de kıvırcıktır. Bakışları da son derece etkileyicidir. Duygularını yoğun ve derin yaşayan bu kişiler, hırslarını ve kıskançlıklarını sürekli yansıtır. En zor hastalıklara maruz bile kalsalar bunları atlatacak en dayanıklı kişilerde yine onlardır. İradeleri kuvvetlidir. Her hastalığın üstesinden kolayca gelebilirler.

AKREP BURCU KADINI

Bir Akrep kadınının seveceği erkek mutlaka güçlü bir karaktere ve üstün bir kişiliğe sahip olması gerekir. Zor beğenen Akrep kadınları güçlü sezgileriyle olayları çok çabuk kavrarlar. Eğer bir yalan söylediyseniz veya aldattıysanız Akrep kadının bunu çok kolay sezebilir. Sınırları geniş olan bu kişiler imkansız olan şeylerden hoşlanır. Zevkleri ise çoğunlukla seçicidir.

AKREP BURCU ERKEĞİ

Hafızaları kuvvetli olan bu kişiler, kadın Akrepler gibi güçlü sezgilere sahiptir. Yalanlardan hiç hoşlanmazlar. Farklı bir gizemi ve çekiciliği vardır. Duygularını derindir. Çoğu konuda karşısındakinin güvenini kazanır. Çocuklarla arası pek yoktur.

AKREP BURCUNUN AŞK HAYATI NASILDIR?

Burçlar arasında en gizemli ve sezgileri kuvvetli olan Akrep burcu kişisinin partneri iseniz ondan hiçbir şey saklayamazsınız. Ne kadar kararlı, tutkulu ve yasakları delen aşık olsalar da eğer bir Akrep ile beraber olmak istiyorsanız sabır şarttır. Birine kolay kolay aşık olmayan Akrepler, sevdiği kişiyi sürekli değişime zorlar. Onlardan ayrılmak o kadar da kolay değildir. Cinsel açıdan da yoğun duygulara sahip olan Akrepler, karşısındakileri kolay bir şekilde etkisi altına alır.

AKREP BURCUNUN İŞ HAYATI NASILDIR?

İş yerinde çalışılması zor olan Akrepler, genellikle kendi bildiklerin okur. Daima yönetmeyi ve yönlendirmeyi severler. Hırslı yapıları gözlerinden okunur. Öfkelendikleri zaman kontrolü zor ele alır. Kaybetmekten nefret eder. Sorgulayıcı tavırlarını hayatın her alanına yansıtır. Yenilseler bile küllerinden tekrardan doğabilirler.

AKREP BURCUNUN SAĞLIK HAYATI NASILDIR?

En zor hastalıkların burcu olsa da hastalık konusunda en dirençli burçtur. İradesi güçlü olan Akreplerin kendilerine bakmada zorluk yaşamazlar. Bedende temsil ettiği bölgeler olan mide ve üreme organları daha hassastır. Genellikle sağlıklı beslenme ve düzenli sporla kendileri iyileştirebilirler.

YÜKSELEN BURCU AKREP OLANLAR

Bu kişiler güçlü iradeye, eleştirel bir bakış açısına ve yöneticilik vasfına sahip kişilerdir. Daima yenilikçi olan bu kişiler değişime her yönden açıktır. Gözlem ve yorumlama güçleri yüksek insanlardır. Hırslarından dolayı odak noktası aldıkları şeyi kolay kolay bırakmazlar. İşlerini genellikle gizli yürüten bu kişiler, bu özelliğini aşk hayatına da yansıtırlar.

AKREP BURCUNDAKİ KİŞİLER NELERİ SEVER?

Özel bir çabayla hazırlanmış hediyeleri seven Akrepler, güzel bir akşam yemeği, konser bileti, tiyatro ya da sinema aktivitesi, bir gece kulübünde bir eğlence gibi etkinliklerden hoşlanabilir. Şaşırtıcı hediyelerden de hoşlanan bu kişilere parfümler, kamera, korku ve polisiye filmleri, şık cüzdanlar, el emeğiyle yapılmış özel takılar hediye edilebilir.

AKREP BURCU OLAN ÜNLÜLERİ

Akrep burcu ünlülerinden bilinen kişiler;

Billur Kalkavan, Doğa Rutkay, Yılmaz Erdoğan, Helin Avşar, Alain Delon, Rock Hudson, Martin Luther, Alfred Nobel, Pablo Picasso, Marie Curie, Indira Gandhi, Katherine Hep Burn, Mesut Yılmaz, M. Kemal Atatürk, Necmettin Erbakan, Nazlı Ilıcak, Süleyman Demirel, Dostoyevski, Troçki, Albert Camus, Voltaire, Theodore Roosevelt. Arzum Onan, Emel Sayın, Zerrin Özer, Demirel , Meltem Cumbul, Muazzez Abacı, Ediz Hun...