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  3. Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? Eşi kim? Evrim Alasya dizileri

Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? Eşi kim? Evrim Alasya dizileri

Evrim Alasya kimdir? Bu akşam Star TV'de izleyici ile buluşacak olan 'Akrep' dizisinde Ferda karakterini canlandıracak olan Evrim Alasya'nın hayatı merak konusu oldu. Peki Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? Eşi kim? Evrim Alasya dizileri...

Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? Eşi kim? Evrim Alasya dizileri

Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? Kırmızı Oda dizisinde 'Meliha' karakteri ile büyük ilgi gören Evrim Alasya, bambaşka bir rolle yeniden ekranlara dönüyor. Peki Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? Eşi kim? Evrim Alasya dizileri...

Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? Eşi kim? Evrim Alasya dizileri

EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya 2 Ağustos 1979 İzmir doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.

Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? Eşi kim? Evrim Alasya dizileri

EVRİM ALASYA'NIN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Lokomapüf

Androcles ve Aslan

Mutluluk Dağıtan Eskici

Mavi Pullu Balık

Yel Değirmeni

Fırtına

Ben Bir Kurbağayım

Küçük Kız ve Yıldız

Ayrılık

Deli Dumrul

Atinalı Timon

7 Şekspir Müzikali

Don Juan'ın Gecesi

İki Bekar

EVRİM ALASYA'NIN FİLMOGRAFİSİ

Koca Koca Yalanlar

Güneşin Kızları

Benim Adım Gültepe

Muhteşem Yüzyıl

Gönülçelen

Muro

Gece Sesleri

Başka Semtin Çocukları

Ihlamurlar Altında

Kırmızı Oda

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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