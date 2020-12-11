Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? Eşi kim? Evrim Alasya dizileri
Evrim Alasya kimdir? Bu akşam Star TV'de izleyici ile buluşacak olan 'Akrep' dizisinde Ferda karakterini canlandıracak olan Evrim Alasya'nın hayatı merak konusu oldu. Peki Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? Eşi kim? Evrim Alasya dizileri...
Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? Kırmızı Oda dizisinde 'Meliha' karakteri ile büyük ilgi gören Evrim Alasya, bambaşka bir rolle yeniden ekranlara dönüyor. Peki Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? Eşi kim? Evrim Alasya dizileri...
EVRİM ALASYA KİMDİR?
Evrim Alasya 2 Ağustos 1979 İzmir doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.
EVRİM ALASYA'NIN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Lokomapüf
Androcles ve Aslan
Mutluluk Dağıtan Eskici
Mavi Pullu Balık
Yel Değirmeni
Fırtına
Ben Bir Kurbağayım
Küçük Kız ve Yıldız
Ayrılık
Deli Dumrul
Atinalı Timon
7 Şekspir Müzikali
Don Juan'ın Gecesi
İki Bekar
EVRİM ALASYA'NIN FİLMOGRAFİSİ
Koca Koca Yalanlar
Güneşin Kızları
Benim Adım Gültepe
Muhteşem Yüzyıl
Gönülçelen
Muro
Gece Sesleri
Başka Semtin Çocukları
Ihlamurlar Altında
Kırmızı Oda