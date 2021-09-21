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Akrilik ne demek, TDK'ya göre Akrilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Akrilik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Akrilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Akrilik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Akrilik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Akrilik ne demek, TDK'ya göre Akrilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akrilik ne demek? Akrilik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akrilik kelimesi. Peki akrilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akrilik nedir, akrilik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Akrilik kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Akrilik kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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AKRİLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akrilik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Akrilik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre akrilik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Renksiz, keskin kokulu asitler
- Bu asitler kullanılarak yapılan

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