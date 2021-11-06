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Akrobasi ne demek, TDK'ya göre Akrobasi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Akrobasi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Akrobasi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Akrobasi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Akrobasi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Akrobasi ne demek, TDK'ya göre Akrobasi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akrobasi ne demek? Akrobasi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akrobasi kelimesi. Peki akrobasi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akrobasi nedir, akrobasi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AKROBASİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akrobasi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Akrobasi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre akrobasi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cambazlık

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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