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Akromegali ne demek, TDK'ya göre Akromegali kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Akromegali kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Akromegali ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Akromegali nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Akromegali kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Akromegali ne demek, TDK'ya göre Akromegali kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akromegali ne demek? Akromegali TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akromegali kelimesi. Peki akromegali ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akromegali nedir, akromegali kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AKROMEGALİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akromegali kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Akromegali kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre akromegali kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Genel gelişme bittikten sonra el, çene, burun vb. vücudun sivri kısımlarındaki kemiklerin kalınlaşması, büyümesi veya uzaması

AKROMEGALİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hipofizin ön bölümünün fazla çalışmasından akromegali hastalığı meydana gelir.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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