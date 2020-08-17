AKS sonuçları MEB? Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı mı 2020?
Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 26 Temmuz 2020 Pazar Günü Saat: 14.00’te 81 il genelinde yazılı olarak tek oturumda yapıldı. Peki Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı mı 2020? İşte AKS sonuçları MEB...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, aday öğretmenliklerinin kaldırılması yani asli öğretmenliğe geçiş için her sene sınav düzenliyor. Bu yıl düzenlenen sınav, Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) adı altında 26 Temmuz 2020 tahinde yapıldı. 100 puan üzerinden değerlendirilecek sınavda 60 ve üzeri puan alan 6 aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) başarılı sayılacak. Peki AKS sonuçları MEB? Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı mı 2020?
AKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AKS kılavuzunda yer alan bilgiye göre, AKS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde www.meb.gov.tr internet adresinden açılacak.
AKS'DE BAŞARISIZ OLANLAR
Sınav sonuçlarına göre başarılı olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) adaylık sürecini tamamlamış sayılırlar.
Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu),de Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereği il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulur.
Bu kapsamdaki aday öğretmenlerden; ikinci kez sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybeder.
AKS'YE NASIL İTİRAZ EDİLİR?
- Sonuçların yımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖYGGM’ye yapabilirler.
- Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvurularını, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine KDV dâhil 20 (yirmi) SINAV İTİRAZ ÜCRETİ adı altında yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklar.
- Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imzası, iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.
- Sınav uygulamasına, sınav sorularına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde ÖDSGM tarafından incelenip sonuçlar adaylara bildirilmek üzere ÖYGGM’ye teslim edilecek. Tüm işlemlerde ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. İtiraz sonuçları ÖYGGM tarafından adaylara duyurulacak.
- Sınava girmeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan ya da sınavı geçersiz sayılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.
- Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 7’nci maddesine göre aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.