Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, aday öğretmenliklerinin kaldırılması yani asli öğretmenliğe geçiş için her sene sınav düzenliyor. Bu yıl düzenlenen sınav, Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) adı altında 26 Temmuz 2020 tahinde yapıldı. 100 puan üzerinden değerlendirilecek sınavda 60 ve üzeri puan alan 6 aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) başarılı sayılacak. Peki AKS sonuçları MEB? Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı mı 2020?

AKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AKS kılavuzunda yer alan bilgiye göre, AKS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde www.meb.gov.tr internet adresinden açılacak.

AKS'DE BAŞARISIZ OLANLAR

Sınav sonuçlarına göre başarılı olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) adaylık sürecini tamamlamış sayılırlar.

Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu),de Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereği il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulur.

Bu kapsamdaki aday öğretmenlerden; ikinci kez sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybeder.

AKS'YE NASIL İTİRAZ EDİLİR?