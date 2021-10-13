Masterchef ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 13 Ekim 2021 ÇarşambaAmplifikatör ne demek, TDK'ya göre Amplifikatör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Prof. Dr. Güner Sönmez: mRNA aşılarının Covid 19’daki başarısı modern tıpta bir devrimi müjdeliyor olabilirAkşam Pazarı ne demek, TDK'ya göre Akşam Pazarı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Zebella ne demek, TDK'ya göre Zebella kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Penes ne demek, TDK'ya göre Penes kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Bakan Koca'dan flaş uyarı: Unutmayalım ki, şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadırArz Talep Dengesi ne demek, TDK'ya göre Arz Talep Dengesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Muharrem İnce'den flaş açıklama: Bu seçim çok adayla alınabilirDingi ne demek, TDK'ya göre Dingi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Akşam Pazarı ne demek, TDK'ya göre Akşam Pazarı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Akşam Pazarı ne demek, TDK'ya göre Akşam Pazarı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Akşam Pazarı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Akşam Pazarı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Akşam Pazarı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Akşam Pazarı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Akşam Pazarı ne demek, TDK'ya göre Akşam Pazarı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akşam pazarı ne demek? Akşam pazarı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akşam pazarı kelimesi. Peki akşam pazarı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akşam pazarı nedir, akşam pazarı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AKŞAM PAZARI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akşam pazarı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akşam pazarı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Pazarlarda, işportalarda akşama doğru tezgâhta kalmış malların ucuz fiyatla satılışı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT