Akşam Pazarı ne demek, TDK'ya göre Akşam Pazarı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akşam pazarı ne demek? Akşam pazarı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akşam pazarı kelimesi. Peki akşam pazarı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akşam pazarı nedir, akşam pazarı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKŞAM PAZARI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akşam pazarı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akşam pazarı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Pazarlarda, işportalarda akşama doğru tezgâhta kalmış malların ucuz fiyatla satılışı

