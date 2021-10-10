Akşam Piyasası ne demek, TDK'ya göre Akşam Piyasası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akşam piyasası ne demek? Akşam piyasası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akşam piyasası kelimesi. Peki akşam piyasası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akşam piyasası nedir, akşam piyasası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Akşam piyasası kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Akşam piyasası kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

AKŞAM PİYASASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akşam piyasası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akşam piyasası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akşamüzerleri belli bir yerde yapılan gezinti

