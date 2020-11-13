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  3. Akşam saatlerinde soygun! Güvenlik kamerasına yansıdı

Akşam saatlerinde soygun! Güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, Gaziantep’in Nizip ilçesinde meydana geldi. Bir işyerinden motosiklet ve toz şeker çalan ve güvenlik kameralarına yakalanan şahıs, polis operasyonu ile gözaltına alındı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde gerçekleşen olay akıllara durgunluk verdi.

Bir işyerinden motosiklet ve toz şeker çalarken güvenlik kameralarına yakalanan şahıs, polis operasyonu ile gözaltına alındı.

POLİS EKİPLERİ BİR İŞYERİNDE YAPILAN HIRSIZLIK SONRASI HAREKETE GEÇTİ

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinlik Mahallesinde bulunan bir işyerinden yapılan hırsızlık sonrası harekete geçti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Güvenlik kamera görüntüleri inceleyen ekipler, bir şahsın iş yerinden 50 kilogram toz şeker ve 1 adet motosiklet çalmasını görmesi üzerine çalışmalara başladı. Güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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