Akşam Simidi ne demek, TDK'ya göre Akşam Simidi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akşam simidi ne demek? Akşam simidi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akşam simidi kelimesi. Peki akşam simidi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akşam simidi nedir, akşam simidi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKŞAM SİMİDİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akşam simidi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akşam simidi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İkindiüzeri çıkarılan taze, susamlı simit

