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Aksaray ne demek, TDK'ya göre Aksaray kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Aksaray kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Aksaray ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Aksaray nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Aksaray kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Aksaray ne demek, TDK'ya göre Aksaray kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aksaray ne demek? Aksaray TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Aksaray kelimesi. Peki Aksaray ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Aksaray nedir, Aksaray kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AKSARAY NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aksaray kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Aksaray kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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