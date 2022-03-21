Son dakika | Gezi Parkı ve 15 Temmuz darbe girişimi davasında karar verildi: Osman Kavala'nın tutukluğu devam edecekAksaray'da acı olay! 7 aylık bebek Umut Selam, yatağında ölü bulunduŞulemsi hüngür hüngür ağladı, sosyal medya ayağa kalktı! Kocası uyuşturucu batağına mı düştü? "Gözlerimin önünde eriyor!"Yasmin Erbil'in göğüsleri elbisesinden fışkırdı! Babası "Göğüslerini teşhir ediyor" dedi, kıyamet koptu!Valerien Ismael kimdir, nereli ve kaç yaşında? Valerien Ismael hangi takımları çalıştırdı, kariyeri nasıl?Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e sosyal medyadan tepkiler yağdı! Kızı gibi şarkıcı mı olacak?Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzman isim İslam Memiş tüyoları verdi: "Benim alacağım bir seviye değildir"Astrolojide evler nasıl yorumlanır? Ev konumları hangi derecede hangi burca düşüyor? Anlamları ne?MTV Stutgart – Eczacıbaşı Dynavit voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Mustafa Özer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mustafa Özer hangi takımları çalıştırdı?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Aksaray'da acı olay! 7 aylık bebek Umut Selam, yatağında ölü bulundu

Aksaray'da acı olay! 7 aylık bebek Umut Selam, yatağında ölü bulundu

Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen olayda, Umut Selam İriş isimli 7 aylık bebek, yatağında ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aksaray'da acı olay! 7 aylık bebek Umut Selam, yatağında ölü bulundu

Alınan bilgilere göre olay Eskil ilçesine bağlı Tosun yaylasındaki bir evde meydana geldi. Muhammet Mustafa ile eşi Keziban İriş'in 7 aylık bebekleri Umut Selam İriş kontrol eden çift hareket etmediğini gördü. Bunun üzerine İriş çifti, durumu  112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

 

Aksaray'da acı olay! 7 aylık bebek Umut Selam, yatağında ölü bulundu

ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Bunun üzerine sağlık ve polis ekibi adrese yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede bebek Umut Selam İriş'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bebeğin cenazesi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT