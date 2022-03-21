Aksaray'da acı olay! 7 aylık bebek Umut Selam, yatağında ölü bulundu

Alınan bilgilere göre olay Eskil ilçesine bağlı Tosun yaylasındaki bir evde meydana geldi. Muhammet Mustafa ile eşi Keziban İriş'in 7 aylık bebekleri Umut Selam İriş kontrol eden çift hareket etmediğini gördü. Bunun üzerine İriş çifti, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Bunun üzerine sağlık ve polis ekibi adrese yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede bebek Umut Selam İriş'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bebeğin cenazesi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.