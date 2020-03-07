Aksaray'da böyle kaza görülmedi! Otomobil paramparça oldu
Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu korkunç bir kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
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