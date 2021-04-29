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  3. Aksaray'da daha önce Aracı soyulan ve bisikleti çalınan vatandaşın şimdi de motosikleti çalındı

Aksaray'da daha önce Aracı soyulan ve bisikleti çalınan vatandaşın şimdi de motosikleti çalındı

Aksaray'da daha önce otomobili soyulan ardından bisikleti çalınan vatandaşın şimdi de apartman garajından motosikleti çalındı.

Aksaray'da daha önce Aracı soyulan ve bisikleti çalınan vatandaşın şimdi de motosikleti çalındı

Aksaray'da daha önce otomobili soyulan ardından bisikleti çalınan vatandaşın şimdi de motosikleti çalındı. Otoparka giren 2 motor hırsızı güvenlik kamerasına yakalanırken polis hırsızların peşine düştü.

Olay, Coğlaki Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan Kalyon Apartmanı'nın garaj kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerinden iftar için evine gelen Erdem T. (30) apartman altındaki garaja motosikletini park etti. İftardan sonra garajdan sesler duyan Furkan Can S. (23) kuzeni olan Erdem T.'ye haber verdi. Garaja indiklerinde motosikletin çalındığını fark eden kuzenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri apartman ve garaj içerisinde inceleme yaptı. 2 hırsızın otoparkta el feneri ile gezmesi ve kapıyı açması ise apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da daha önce Aracı soyulan ve bisikleti çalınan vatandaşın şimdi de motosikleti çalındı

"ÖNCE OTOMOBİLİ SOYULDU, BİSİKLETİ ÇALINDI ŞİMDİ DE MOTOSİKLETİ ÇALINDI"

Motosikleti çalınan Erdem T., "Akşam saatlerinde iftar için eve geldiğimde motorumu her zamanki gibi yerine bıraktım. Evde yemek yiyordum. Kuzenim bana aşağıdan sesler geldiğini söyledi. Aşağıya geldiğimizde motorun olmadığını fark ettik. Güvenlik kamerasından 2 şahsın motoru çaldığını fark ettik. Bu 1. değil, 2. değil, 3. değil. Aracımdaki setim götürüldü, bisikletim çalındı, motosikletim çalındı" dedi.

 

Aksaray'da daha önce Aracı soyulan ve bisikleti çalınan vatandaşın şimdi de motosikleti çalındı

Kaynak: İhlas Hber Ajansı

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