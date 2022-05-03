Aksaray'da eski koca dehşeti! İki çocuğunun annesini bıçaklayarak öldürdü

Alınan bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Aşağı Mahalle'deki müstakil evde meydana geldi. İki çocuk annesi Z.K. (26) ve eski eşi Bilal G. (29) arasında bilinmeyen nedenle bir tartışma yaşadı.

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN BIÇAKLADI

Kavgaya dönüşen tartışma sırasında Bilal G. yanında getirdiği bıçakla Z.K.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Zanlı olayın ardından kaçarken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan Koyun, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Güzelyurt Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

EMNİYETE GELEREK TESLİM OLDU

Bilal G, kısa bir süre sonra Güzelyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Şüpheli, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

(AA)