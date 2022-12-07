Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı! Yaralılar arasında belediye başkanı da var

Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanalar arasında yer alan Adıyaman'ın Kahta ilçesi Akıncılar Beldesi Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı! Yaralılar arasında belediye başkanı da var

Alınan bilgilere göre Şambaz Çağlayan idaresindeki 60 TG 261 plakalı otomobil, Aksaray-Adana kara yolunun 27. kilometresinde Adıyaman'ın Kahta ilçesi Akıncılar Beldesi Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya kontrolündeki 06 DC 9643 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü Çağlayan hayatını kaybetti, diğer sürücü Çetinkaya ile Kazım ve Şaban Çağlayan yaralandı.

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı! Yaralılar arasında belediye başkanı da var

BELEDİYE BAŞKANIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Çetinkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı! Yaralılar arasında belediye başkanı da var

KAYNAK: AA

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