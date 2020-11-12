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Aksaray'da kadın cinayeti! Eski sevgilisini markette boğazını keserek öldürdü!

Aksaray'da eski sevgilisiyle barışmak isteyen şahıs, Saadet Korkmaz'ın çalıştığı markete gitti. Market içerisinde konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Çıkar tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıs Korkmaz'ı boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aksaray'da kadın cinayeti! Eski sevgilisini markette boğazını keserek öldürdü!

Kadın cinayetlerine bir yenisi Aksaray'da eklendi. 33 yaşındaki R.T., barışmak için yanına gittiği eski sevgilisi bıçaklayarak katletti.

BOĞAZINI KESTİ

R.T. (33), Cumhuriyet Mahallesi'nde bir markette çalışan eski sevgilisi Saadet Korkmaz (36) ile barışmak için yanına gitti.

Marketin içerisinde R.T. ile Saadet Korkmaz arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.T, eski sevgilisi Korkmaz'ı boğazından bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Korkmaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüpheli R.T'yi yakaladı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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